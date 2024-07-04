Амосов Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амосов Федор Павлович

Мать: Амосова (Бардинова) Павла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амосов Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Амосова (Никулина) Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амосова (Никулина) Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амосова (Никулина) Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
08.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амосова (Никулина) Лидия Ильинична

Тарза, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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