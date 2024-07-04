Амосов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амосов Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Амосова (Никулина) Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1959
Тарза, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно