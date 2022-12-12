деревня Рикасиха, деревня Рикасиха, Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Рикасиха

Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Архангельский уезд
171Рикасинская (Рикасиха), д.при р. С. Двине.1458¼82419Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Архангельский уезд, Вознесенская волость
15. Рикасинская, деревня бывшая государственная, при реке Северной Двине, дворов 11, жителей 55, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Приморский район
107057Рикасихадеревня64°33'с.ш.40°11'в.д.Q-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Приморский муниципальный район, Приморское сельское поселение
11652452101д Рикасихадеревня
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