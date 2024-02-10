Тихонова Наталья
Место рожденияБологое
Дата рождения1965
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Тихонов Александр
Отец ребёнка: Тихонов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Тихонов Николай
Отец ребёнка: Тихонов Михаил
Рождение ребёнка
26.01.1911
Сын: Тихонов Федор
Отец ребёнка: Тихонов Михаил
Рождение ребёнка
До 09.10.1911
Сын: Тихонов Василий
Отец ребёнка: Тихонов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Тихонов Павел
Отец ребёнка: Тихонов Михаил
Смерть
Около 1956
Рождение
1965
Отец: не указан
Мать: не указана