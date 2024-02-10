Тихонова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Наталья

Место рождения

Бологое

Дата рождения

1965

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Тихонов Александр

Отец ребёнка: Тихонов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Тихонов Николай

Отец ребёнка: Тихонов Михаил

Рождение ребёнка
26.01.1911

Сын: Тихонов Федор

Отец ребёнка: Тихонов Михаил

Рождение ребёнка
До 09.10.1911

Сын: Тихонов Василий

Отец ребёнка: Тихонов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Тихонов Павел

Отец ребёнка: Тихонов Михаил

Смерть
Около 1956
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: не указана

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