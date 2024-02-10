Тихонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1906
Дата смертиОколо 1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1906
Отец: Тихонов Михаил
Мать: Тихонова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Мать ребёнка: Тихонов Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Тихонов Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонов Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Леонид
Мать ребёнка: Тихонова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Александр
Мать ребёнка: Тихонова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Юлия
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист
Смерть
Около 1958
Причина смерти: Убийство | Убило Молнией