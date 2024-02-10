Тихонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1906

Дата смерти

Около 1958

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1906

Отец: Тихонов Михаил

Мать: Тихонова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: Тихонов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Тихонов Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Леонид

Мать ребёнка: Тихонова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Александр

Мать ребёнка: Тихонова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Юлия

Работа или профессия
Неизвестно
Машинист
Смерть
Около 1958
Причина смерти: Убийство | Убило Молнией

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