Тихонова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Леонид
Отец ребёнка: Тихонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Александр
Отец ребёнка: Тихонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Александр
Смерть
До 1933