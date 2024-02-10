Тихонова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова Юлия

Тихонова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1906 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Леонид

Отец ребёнка: Тихонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Александр

Отец ребёнка: Тихонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Александр

Смерть
До 1933

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