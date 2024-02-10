Тихонов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Павел

Тихонов Павел

Место рождения

Бологое

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Тихонов Михаил

Мать: Тихонова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник Инкассаторов В Банке
Рождение ребёнка
11.12.1951

Дочь: (Тихонова) Валентина

Мать ребёнка: Тихонова Мария

Рождение ребёнка
После 1951

Сын: Тихонов Александр

Мать ребёнка: Тихонова Мария

Смерть
1972
Причина смерти: Медицинская проблема | Неудачная Операция На Ногах

Мы используем куки для улучшения работы сайта.