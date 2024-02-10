Тихонов Павел
Место рожденияБологое
Дата рожденияОколо 1916
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: Тихонов Михаил
Мать: Тихонова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник Инкассаторов В Банке
Рождение ребёнка
11.12.1951
Дочь: (Тихонова) Валентина
Мать ребёнка: Тихонова Мария
Рождение ребёнка
После 1951
Сын: Тихонов Александр
Мать ребёнка: Тихонова Мария
Смерть
1972
Причина смерти: Медицинская проблема | Неудачная Операция На Ногах