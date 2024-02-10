Тихонова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Павел
Рождение ребёнка
11.12.1951
Дочь: (Тихонова) Валентина
Отец ребёнка: Тихонов Павел
Рождение ребёнка
После 1951
Сын: Тихонов Александр
Отец ребёнка: Тихонов Павел
Смерть
Около 2013