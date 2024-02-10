Тихонова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова Мария

Тихонова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1916 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Павел

Рождение ребёнка
11.12.1951

Дочь: (Тихонова) Валентина

Отец ребёнка: Тихонов Павел

Рождение ребёнка
После 1951

Сын: Тихонов Александр

Отец ребёнка: Тихонов Павел

Смерть
Около 2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.