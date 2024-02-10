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Тихонов Василий

Место рождения

Бологое

Дата рождения

До 09.10.1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 09.10.1911

Отец: Тихонов Михаил

Мать: Тихонова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Александра

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Тихонова) Людмила

Мать ребёнка: Тихонова Александра

Блокада
Рождение ребёнка
16.08.1935

Сын: Тихонов Михаил

Мать ребёнка: Тихонова Александра

Смерть
1942
Причина смерти: На войне

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