Тихонов Василий
Место рожденияБологое
Дата рожденияДо 09.10.1911
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 09.10.1911
Отец: Тихонов Михаил
Мать: Тихонова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Александра
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Тихонова) Людмила
Мать ребёнка: Тихонова Александра
Блокада
Рождение ребёнка
16.08.1935
Сын: Тихонов Михаил
Мать ребёнка: Тихонова Александра
Смерть
1942
Причина смерти: На войне