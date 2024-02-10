Тихонов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Михаил

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

16.08.1935

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935

Отец: Тихонов Василий

Мать: Тихонова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Раиса

Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Рождение ребёнка
1964

Сын: Тихонов Андрей

Мать ребёнка: Тихонова Раиса

Смерть
2010

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