Тихонов Михаил
Место рожденияЛенинград
Дата рождения16.08.1935
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935
Отец: Тихонов Василий
Мать: Тихонова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Раиса
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик
Рождение ребёнка
1964
Сын: Тихонов Андрей
Мать ребёнка: Тихонова Раиса
Смерть
2010