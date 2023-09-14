Куимова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
30.07.1933
Сын: Куимов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич
Пос. Разумовский, Поназыревский район, Костромская обл.
В метрике неправильно указали дату рождения. Правильная дата 02.08.1933г.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куимова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяева Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митяшина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манина Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куимов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич
Смерть
Неизвестно