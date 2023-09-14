Куимова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куимова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1933

Сын: Куимов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич

Пос. Разумовский, Поназыревский район, Костромская обл.
В метрике неправильно указали дату рождения. Правильная дата 02.08.1933г.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куимова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяева Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митяшина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манина Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куимов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Куимов Григорий Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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