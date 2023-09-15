Манина Агрипина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куимов Григорий Прокопьевич
Мать: Куимова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Манин Константин Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манина Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Манин Константин Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно