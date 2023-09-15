Манина Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манина Агрипина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куимов Григорий Прокопьевич

Мать: Куимова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Манин Константин Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манина Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Манин Константин Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манин Константин Данилович

Смерть
Неизвестно
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