Власов Иван Егорович
Место рожденияКольчугино, Владимирская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Непрозванная Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна
Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Непрозванная Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна
Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
07.02.1940
Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна
Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоп Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно