Власов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Иван Егорович

Власов Иван Егорович

Место рождения

Кольчугино, Владимирская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кольчугино, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Власова Евгений Иванович

Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Непрозванная Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Непрозванная Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Власов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
07.02.1940

Сын: Власов Рудольф Иванович

Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1945

Сын: Власов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоп Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Власова Мария Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
Неизвестно
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close