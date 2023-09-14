Непрозванная (Власова) Людмила Ивановна
Место рожденияКольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Дата рождения1932
Дата смерти1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Власов Иван Егорович
Мать: Власова Мария Иосифовна
Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Непрозванный Юрий Леонидович
Отец ребёнка: Непрозванный Леонид Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
После 1977
Привольное, Таврический район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Смерть
1977
Привольное, Таврический район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан