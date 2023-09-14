Непрозванная (Власова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непрозванная (Власова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия

Дата рождения

1932

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Власов Иван Егорович

Мать: Власова Мария Иосифовна

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Непрозванный Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Непрозванный Леонид Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непрозванный Леонид Алексеевич

Похороны
После 1977
Привольное, Таврический район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Смерть
1977
Привольное, Таврический район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
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