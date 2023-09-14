Власова (Власова) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Власова Евгений Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Непрозванная Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Егорович

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Непрозванная Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Егорович

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Власов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Егорович

Рождение ребёнка
07.02.1940

Сын: Власов Рудольф Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Егорович

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1945

Сын: Власов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Егорович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоп Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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