Власова (Власова) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Власов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Непрозванная Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Егорович
Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Непрозванная Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Егорович
Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Власов Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.02.1940
Отец ребёнка: Власов Иван Егорович
Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Власов Иван Егорович
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоп Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно