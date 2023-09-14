Власов Рудольф Иванович
Место рожденияКольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Дата рождения07.02.1940
Дата смерти19.11.1982
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940
Отец: Власов Иван Егорович
Мать: Власова Мария Иосифовна
Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Газоэлектросварщик
Похороны
После 19.11.1982
Смерть
19.11.1982