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Власов Рудольф Иванович

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Место рождения

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия

Дата рождения

07.02.1940

Дата смерти

19.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940

Отец: Власов Иван Егорович

Мать: Власова Мария Иосифовна

Кольчугино, Кольчугинский район, Владимирская область, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Газоэлектросварщик
Похороны
После 19.11.1982
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
19.11.1982
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
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