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Вересов Магн Фирсович

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Сын смотрителя Устьсысольского Духовного училища.
Образование
?.06.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил по 2 разряду полный курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С ?.09.1894 ст.
Учитель Коквицкой церковно-приходской школы Яренского уезда.
Работа или профессия
С 11.08.1896 ст.
Мыёлдино, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Священник Иоанно-Предтеченской Мыелдинской церкви Устьсысольского уезда.
Работа или профессия
С ?.09.1896 ст.
Мыёлдино, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Заведующий и законоучитель Мыелдинской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 22.06.1902 ст.
Васильевская, Удимская волость, Велико-Устюгский уезд
Священник Васильевской Удимской церкви Великоустюгского уезда.
Работа или профессия
С 19.09.1902 ст.
Васильевская, Удимская волость, Велико-Устюгский уезд
Заведующий и законоучитель Васильевской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
19.09.1902 ст.
Заведующий и законоучитель Бызовской школы грамоты.
Работа или профессия
С 26.09.1904
Законоучитель Реважского земского училища.
Работа или профессия
С 29.08.1908 ст.
Депутат по училищным делам от 2-го благочиния.
Работа или профессия
С 26.08.1911
Замещающий благочинного по делу страхования строений духовного ведомства.
Работа или профессия
С 1911
Помощник благочинного 2-го округа и председатель попечительства о бедных духовного звания.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вересова Градислава Сосипатровна

Смерть
Неизвестно
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