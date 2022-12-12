Вересов Магн Фирсович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын смотрителя Устьсысольского Духовного училища.
Образование
?.06.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил по 2 разряду полный курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С ?.09.1894 ст.
Учитель Коквицкой церковно-приходской школы Яренского уезда.
Работа или профессия
С 11.08.1896 ст.
Священник Иоанно-Предтеченской Мыелдинской церкви Устьсысольского уезда.
Работа или профессия
С ?.09.1896 ст.
Заведующий и законоучитель Мыелдинской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
С 22.06.1902 ст.
Священник Васильевской Удимской церкви Великоустюгского уезда.
Работа или профессия
С 19.09.1902 ст.
Заведующий и законоучитель Васильевской церковно-приходской школы.
Работа или профессия
19.09.1902 ст.
Заведующий и законоучитель Бызовской школы грамоты.
Работа или профессия
С 26.09.1904
Законоучитель Реважского земского училища.
Работа или профессия
С 29.08.1908 ст.
Депутат по училищным делам от 2-го благочиния.
Работа или профессия
С 26.08.1911
Замещающий благочинного по делу страхования строений духовного ведомства.
Работа или профессия
С 1911
Помощник благочинного 2-го округа и председатель попечительства о бедных духовного звания.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно