Кишко Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишко Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кишко Иван (Янка) Симеонович

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кишко Семен Симеонович

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Спариш (Кишко) Татьяна Симеоновна

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кишко Мирон Симеонович

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Сураго (Кишко) Анна Симеоновна

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Сураго (Кишко) Елена Симеоновна

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Хвалейчик (Кишко) Елисавета Симеоновна

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
Между 1832 и 1834

Сын: Кишко Даниил (Данила) Симеонович

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кишко Иосиф (Осип) Симеонович

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кишко (Кишко) Агафья Симеоновна

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кишко Василий Симеонович

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кишко Филипп Симеоновна

Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович

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