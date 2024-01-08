Кишко Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Кишко Иван (Янка) Симеонович
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Дочь: Спариш (Кишко) Татьяна Симеоновна
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Дочь: Сураго (Кишко) Анна Симеоновна
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Дочь: Сураго (Кишко) Елена Симеоновна
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Дочь: Хвалейчик (Кишко) Елисавета Симеоновна
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Сын: Кишко Даниил (Данила) Симеонович
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Сын: Кишко Иосиф (Осип) Симеонович
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Дочь: Кишко (Кишко) Агафья Симеоновна
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович
Отец ребёнка: Кишко Симеон Карпович