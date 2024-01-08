Кишко Семен Симеонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кишко Симеон Карпович
Мать: Кишко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ева Семеновна
Мать ребёнка: Кишко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кишко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кишко Петр Семенович
Мать ребёнка: Кишко Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Кишко Евдокия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно