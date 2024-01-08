Кишко Семен Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишко Семен Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кишко Симеон Карпович

Мать: Кишко Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ева Семеновна

Мать ребёнка: Кишко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кишко Павел Семенович

Мать ребёнка: Кишко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кишко Петр Семенович

Мать ребёнка: Кишко Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кишко Никифор Семенович

Мать ребёнка: Кишко Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
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