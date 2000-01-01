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Некрасов Матвей Иванович
Некрасов Матвей Иванович
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Место рождения
Каменка
Дата рождения
14.11.1865
Пол
Мужской
Отец
Некрасов Иван Карпович
1839 г.р.
Мать
Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1865
Отец:
Некрасов Иван Карпович
Мать:
Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
Каменка
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