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Некрасов Матвей Иванович

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

14.11.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1865

Отец: Некрасов Иван Карпович

Мать: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)

Каменка
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