Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти29.07.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1865
Отец ребёнка: Некрасов Иван Карпович
Каменка
Рождение ребёнка
09.02.1867
Дочь: Мариамна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Карпович
Каменка
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Некрасов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Фофанов Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Карпович
Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1909
Каменка