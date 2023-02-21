Некрасов Матрона (Матрона Федоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

29.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1865

Сын: Некрасов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Карпович

Каменка
Рождение ребёнка
09.02.1867

Дочь: Мариамна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Карпович

Каменка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Некрасов Петр Карповича

Отец ребёнка: Некрасов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Фофанов Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Карпович

Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Карпович

Смерть
29.07.1909
Каменка
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