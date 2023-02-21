Некрасов Иван Карпович
Место рожденияКаменка
Дата рождения16.09.1839
Дата смерти28.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1839
Каменка
Рождение ребёнка
14.11.1865
Мать ребёнка: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
Каменка
Рождение ребёнка
09.02.1867
Дочь: Мариамна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
Каменка
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Фофанов Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)
Каменка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1901
Каменка