Некрасов Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Карпович

Некрасов Иван Карпович

avatar

Место рождения

Каменка

Дата рождения

16.09.1839

Дата смерти

28.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1839

Отец: Некрасов Карп Агапович

Мать: Некрасова Параскева Алексеевна

Каменка
Рождение ребёнка
14.11.1865

Сын: Некрасов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)

Каменка
Рождение ребёнка
09.02.1867

Дочь: Мариамна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)

Каменка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Некрасов Петр Карповича

Мать ребёнка: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Фофанов Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)

Каменка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасов Матрона (Матрона Федоровна)

Смерть
28.11.1901
Каменка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close