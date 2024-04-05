Plakwicz Władysław 27.06.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Plakwicz Władysław

Место рождения

Wąsewo akt 71/1879

Дата рождения

27.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1879

Отец: Plakwicz Jan

Мать: Plakwicz (Szczucińska) Wiktoria

Wąsewo akt 71/1879
Бракосочетание
20.01.1902

Жена: Plakwicz (Budniak) Marianna

Wąsewo akt 2/1902
Рождение ребёнка
13.03.1903

Дочь: (Plakwicz) Marianna

Мать ребёнка: Plakwicz (Budniak) Marianna

Wąsewo akt 34/1903
Рождение ребёнка
11.03.1907

Дочь: Garwacka (Plakwicz) Stefania Rozalia

Мать ребёнка: Plakwicz (Budniak) Marianna

Wąsewo akt 46/1907
Рождение ребёнка
24.06.1908

Дочь: (Plakwicz) Zofia Aleksandra

Мать ребёнка: Plakwicz (Budniak) Marianna

Wąsewo akt 103/1908
Смерть
Неизвестно

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