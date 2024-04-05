Plakwicz Władysław
Место рожденияWąsewo akt 71/1879
Дата рождения27.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1879
Отец: Plakwicz Jan
Wąsewo akt 71/1879
Бракосочетание
20.01.1902
Wąsewo akt 2/1902
Рождение ребёнка
13.03.1903
Дочь: (Plakwicz) Marianna
Мать ребёнка: Plakwicz (Budniak) Marianna
Wąsewo akt 34/1903
Рождение ребёнка
11.03.1907
Дочь: Garwacka (Plakwicz) Stefania Rozalia
Мать ребёнка: Plakwicz (Budniak) Marianna
Wąsewo akt 46/1907
Рождение ребёнка
24.06.1908
Дочь: (Plakwicz) Zofia Aleksandra
Мать ребёнка: Plakwicz (Budniak) Marianna
Wąsewo akt 103/1908
Смерть
Неизвестно