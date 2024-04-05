Plakwicz (Budniak) Marianna 23.11.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиPlakwicz (Budniak) Marianna

Plakwicz (Budniak) Marianna

Место рождения

Wąsewo akt 140/1883

Дата рождения

23.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1883

Отец: Budniak Józef

Мать: Budniak,Szuba (Ambroziak) Katarzyna

Wąsewo akt 140/1883
Бракосочетание
20.01.1902

Муж: Plakwicz Władysław

Wąsewo akt 2/1902
Рождение ребёнка
13.03.1903

Дочь: (Plakwicz) Marianna

Отец ребёнка: Plakwicz Władysław

Wąsewo akt 34/1903
Рождение ребёнка
11.03.1907

Дочь: Garwacka (Plakwicz) Stefania Rozalia

Отец ребёнка: Plakwicz Władysław

Wąsewo akt 46/1907
Рождение ребёнка
24.06.1908

Дочь: (Plakwicz) Zofia Aleksandra

Отец ребёнка: Plakwicz Władysław

Wąsewo akt 103/1908
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.