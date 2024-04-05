Plakwicz (Budniak) Marianna
Место рожденияWąsewo akt 140/1883
Дата рождения23.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1883
Отец: Budniak Józef
Wąsewo akt 140/1883
Бракосочетание
20.01.1902
Муж: Plakwicz Władysław
Wąsewo akt 2/1902
Рождение ребёнка
13.03.1903
Дочь: (Plakwicz) Marianna
Отец ребёнка: Plakwicz Władysław
Wąsewo akt 34/1903
Рождение ребёнка
11.03.1907
Дочь: Garwacka (Plakwicz) Stefania Rozalia
Отец ребёнка: Plakwicz Władysław
Wąsewo akt 46/1907
Рождение ребёнка
24.06.1908
Дочь: (Plakwicz) Zofia Aleksandra
Отец ребёнка: Plakwicz Władysław
Wąsewo akt 103/1908
Смерть
Неизвестно