Басилов Матвей Абрамовмч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Басилов Абрам
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Басилова Марья Матвеевна
Мать ребёнка: Басилова Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Басилов Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Басилова Анна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Басилова Анна Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно