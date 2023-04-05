Басилов Матвей Абрамовмч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басилов Матвей Абрамовмч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Басилов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Басилова Марья Матвеевна

Мать ребёнка: Басилова Анна Аверьяновна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Басилов Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Басилова Анна Аверьяновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Басилов Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Басилова Анна Аверьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басилова Анна Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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