Басилова Анна Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Басилова Марья Матвеевна
Отец ребёнка: Басилов Матвей Абрамовмч
Рождение ребёнка
1891
Сын: Басилов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Басилов Матвей Абрамовмч
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Басилов Матвей Абрамовмч
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно