Басилова Анна Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басилова Анна Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Басилова Марья Матвеевна

Отец ребёнка: Басилов Матвей Абрамовмч

Рождение ребёнка
1891

Сын: Басилов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Басилов Матвей Абрамовмч

Рождение ребёнка
1895

Сын: Басилов Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Басилов Матвей Абрамовмч

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басилов Матвей Абрамовмч

Смерть
Неизвестно
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