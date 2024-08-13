Сапожникова Марина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения13.07.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1879 ст.
Бракосочетание
09.10.1896 ст.
Филиппа Андреева Умнова сын Владимир Филиппов 19 Емельяна Карповича Сапожникова дочь Марина Емельяновна 17
Рождение ребёнка
22.04.1905
Сын: Умнов Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Умнов Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Умнова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Умнов Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Умнов Владимир Филиппович
Павел и Татьяна-близнецы
Смерть
Неизвестно