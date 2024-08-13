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Сапожникова Марина Емельяновна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.07.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1879 ст.

Отец: Сапожников Емельян Корнеевич

Мать: Сапожникова (Лыкова) Параскева Евдокимовна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.10.1896 ст.

Муж: Умнов Владимир Филиппович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Филиппа Андреева Умнова сын Владимир Филиппов 19 Емельяна Карповича Сапожникова дочь Марина Емельяновна 17
Рождение ребёнка
22.04.1905

Сын: Умнов Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Умнов Владимир Филиппович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Умнова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Умнов Владимир Филиппович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Умнов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Умнов Владимир Филиппович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Павел и Татьяна-близнецы
Смерть
Неизвестно

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