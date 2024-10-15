Сапожникова (Лыкова) Параскева Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Лыкова) Параскева Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Лыков Евдоким Леонтиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1870 ст.

Муж: Сапожников Емельян Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.

Сын: Сапожников Ермолай Емельянов

Отец ребёнка: Сапожников Емельян Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.07.1873 ст.

Дочь: Сапожникова Параскева Емельянова

Отец ребёнка: Сапожников Емельян Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.07.1879 ст.

Дочь: Сапожникова Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Сапожников Емельян Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1882 ст.

Сын: Сапожников Никанор Емельянов

Отец ребёнка: Сапожников Емельян Корнеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1899
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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