Сапожникова (Лыкова) Параскева Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1899
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Лыков Евдоким Леонтиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1870 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1871 ст.
Сын: Сапожников Ермолай Емельянов
Отец ребёнка: Сапожников Емельян Корнеевич
Рождение ребёнка
25.07.1873 ст.
Дочь: Сапожникова Параскева Емельянова
Отец ребёнка: Сапожников Емельян Корнеевич
Рождение ребёнка
13.07.1879 ст.
Дочь: Сапожникова Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Сапожников Емельян Корнеевич
Рождение ребёнка
01.08.1882 ст.
Сын: Сапожников Никанор Емельянов
Отец ребёнка: Сапожников Емельян Корнеевич
Смерть
1899