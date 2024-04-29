Изенбек Ренэ Эрнест Жан Романович 30.08.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИзенбек Ренэ Эрнест Жан Романович

Изенбек Ренэ Эрнест Жан Романович

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

30.08.1904

Дата смерти

29.08.1940

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904

Отец: Изенбек (Isenbeck) Роберт Карл Робертович (Романович) (Robert Carl)

Мать: Изенбек (Грушонниг) Каролина Амалия Генриетта (Каролина Михайловна)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Бракосочетание
1923

Жена: Изенбек (Баранова) Галя Константиновна

Рождение ребёнка
15.08.1924

Дочь: Серова (Изенбек) Ирина Эрнестовна

Мать ребёнка: Изенбек (Баранова) Галя Константиновна

г. Москва, СССР
Смерть
29.08.1940
г. Москва, Россия
Причина смерти: поперхнулся рыбной костью
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, Юго-Восточный административный округ, г. Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.