Изенбек Ренэ Эрнест Жан Романович
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения30.08.1904
Дата смерти29.08.1940
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904
Отец: Изенбек (Isenbeck) Роберт Карл Робертович (Романович) (Robert Carl)
Мать: Изенбек (Грушонниг) Каролина Амалия Генриетта (Каролина Михайловна)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
15.08.1924
Дочь: Серова (Изенбек) Ирина Эрнестовна
Мать ребёнка: Изенбек (Баранова) Галя Константиновна
г. Москва, СССР
Смерть
29.08.1940
г. Москва, Россия
Причина смерти: поперхнулся рыбной костью
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, Юго-Восточный административный округ, г. Москва