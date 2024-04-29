Изенбек (Баранова) Галя Константиновна 19.10.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изенбек (Баранова) Галя Константиновна

Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

19.10.1905

Дата смерти

16.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1905

Отец: Баранов Константин Николаевич

Мать: Безпалова (Гоштовт (Gosztowt)) Конкордия Владимировна

г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
1923

Муж: Изенбек Ренэ Эрнест Жан Романович

Бракосочетание
19.07.1923

Муж: Тимофеев Николай

Сокольнический ЗАГС Москвы
Развод
02.11.1923

Муж: Тимофеев Николай

Рождение ребёнка
15.08.1924

Дочь: Серова (Изенбек) Ирина Эрнестовна

Отец ребёнка: Изенбек Ренэ Эрнест Жан Романович

г. Москва, СССР
Смерть
16.10.1976
г. Москва, СССР

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