Изенбек (Баранова) Галя Константиновна
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения19.10.1905
Дата смерти16.10.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1905
г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
1923
Бракосочетание
19.07.1923
Муж: Тимофеев Николай
Сокольнический ЗАГС Москвы
Развод
02.11.1923
Муж: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
15.08.1924
Дочь: Серова (Изенбек) Ирина Эрнестовна
Отец ребёнка: Изенбек Ренэ Эрнест Жан Романович
г. Москва, СССР
Смерть
16.10.1976
г. Москва, СССР