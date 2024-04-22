Марья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Максим Епифанович
Мать: Лукерья Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-M7C5?i=382&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1776
Сын: Митроченко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Митроченко Дмитрий Андреевич
Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2HW?i=118&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Митроченко Марья Дмитриевна
Отец ребёнка: Митроченко Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно