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Марья Максимовна

Место рождения

Думино, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Максим Епифанович

Мать: Лукерья Тимофеевна

Думино, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-M7C5?i=382&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1776

Сын: Митроченко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Митроченко Дмитрий Андреевич

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2HW?i=118&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Митроченко Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Митроченко Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митроченко Дмитрий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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