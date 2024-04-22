Митроченко Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Митроченко Андрей
Возможно брат Игнатий https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H7Q?i=439&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Митроченко Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Марья Максимовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2HW?i=118&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Митроченко Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Марья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Максимовна
Смерть
1806