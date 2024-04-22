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Митроченко Дмитрий Андреевич

Место рождения

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1746

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Митроченко Андрей

Мать: не указана

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
Возможно брат Игнатий https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H7Q?i=439&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9M3... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Сын: Митроченко Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Марья Максимовна

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2HW?i=118&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Митроченко Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Марья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Максимовна

Смерть
1806
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