Назаров Иосиф?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1874
Дочь: Целюнова Дарья Осиповна(Петровна)
Мать ребёнка: не указана
д.Меньщиково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Василий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно