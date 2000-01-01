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Назаров Иосиф?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1874

Дочь: Целюнова Дарья Осиповна(Петровна)

Мать ребёнка: не указана

д.Меньщиково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Андрей Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Василий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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