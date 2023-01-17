Назаров Василий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Василий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Иосиф?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1911

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Назарова Феодосия Михайловна

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Феодосия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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