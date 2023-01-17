Назарова Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Феодосия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1911

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Иосифович

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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