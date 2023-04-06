Целюнова (Назарова) Дарья (Петровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова (Назарова) Дарья (Петровна)

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Место рождения

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

31.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1874

Отец: Назаров Иосиф?

Мать: ?

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Целюнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Рождение ребёнка
12.10.1899

Сын: Целюнов Василий Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1900

Сын: Целюнов Николай Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Целюнов Александр Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Целюновы Илья Семен

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1904

Сын: Целюновы Иван Степан

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1906

Сын: Целюнов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1907

Сын: Целюнов Иван Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Рождение ребёнка
13.04.1911

Сын: Целюнов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Целюнов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Рождение ребёнка
?.10.1915

Сын: Целюнов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1916

Дочь: Стефанида Павловна

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич

Смерть
Неизвестно
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