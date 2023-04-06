Целюнова (Назарова) Дарья (Петровна)
Место рождения
Дата рождения31.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Назаров Иосиф?
Мать: ?
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Сын: Целюнов Александр Павлович
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Сын: Целюновы Илья Семен
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Сын: Целюновы Иван Степан
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Дочь: Стефанида Павловна
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целюнов Павел Никифорович/Николаевич