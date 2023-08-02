Текаева-Карабугаева (Тулатова) Фаризат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Бимболат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Текаев-Карабугаев Алихан Дзандарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есиев Гошенаго
Отец ребёнка: Есиев Давлет-Гирей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есиев Давлет-Гирей
Смерть
Неизвестно