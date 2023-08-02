Тулатова (Дударова) Фатима Карашеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тулатов Камболат
Отец ребёнка: Тулатов Бимболат
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Шанаева Дзега
Отец ребёнка: Тулатов Бимболат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Текаева-Карабугаева Фаризат
Отец ребёнка: Тулатов Бимболат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тулатов Бимболат
Смерть
Неизвестно