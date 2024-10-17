Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иов Никифоров

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анастасия Иовлева

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Устинья Иовлева

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рождение ребёнка
15.03.1805

Дочь: Дарья Иовлева

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1806

Сын: Алексей Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1808

Сын: Гавриил Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Иовлева

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рождение ребёнка
23.12.1814

Сын: Василий Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1816

Сын: Алексей Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1818

Сын: Василий Иовлев

Отец ребёнка: Иов Никифоров

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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