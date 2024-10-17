Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анастасия Иовлева
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Устинья Иовлева
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
15.03.1805
Дочь: Дарья Иовлева
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
30.09.1806
Сын: Алексей Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
06.02.1808
Сын: Гавриил Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Иовлева
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
23.12.1814
Сын: Василий Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
09.03.1816
Сын: Алексей Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Рождение ребёнка
24.01.1818
Сын: Василий Иовлев
Отец ребёнка: Иов Никифоров
Смерть
Неизвестно