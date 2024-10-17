Алексей Иовлев
Место рождения
Дата рождения30.09.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1806
Отец: Иов Никифоров
Мать: Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Евдакия Алексеева
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1838
Сын: Александр Алексеев
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно