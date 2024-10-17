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Алексей Иовлев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.09.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1806

Отец: Иов Никифоров

Мать: Пелагея Васильева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Евдакия Алексеева

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1838

Сын: Александр Алексеев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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