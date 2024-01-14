Ершков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Кирилов Михаил
Мать: Марья Первая Жена
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Ершков Кузьма
Мать ребёнка: Ершкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Ершков Афиноген
Мать ребёнка: Ершкова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Ершков Иван
Мать ребёнка: Ершкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Ершкова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершкова Прасковья
Смерть
Неизвестно