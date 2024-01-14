Ершков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Кирилов Михаил

Мать: Марья Первая Жена

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Ершков Кузьма

Мать ребёнка: Ершкова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Ершков Афиноген

Мать ребёнка: Ершкова Прасковья

Ларионовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Ершков Иван

Мать ребёнка: Ершкова Прасковья

Ларионовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ершкова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершкова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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