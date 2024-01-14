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Марья Первая Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1838 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Ершков Пётр

Отец ребёнка: Кирилов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кирилов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Ершков Иван

Отец ребёнка: Кирилов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Авдотья Меньшая

Отец ребёнка: Кирилов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кирилов Борис

Отец ребёнка: Кирилов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилов Михаил

Смерть
Между 1834 и 1850
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