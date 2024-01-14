Марья Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Ершков Пётр
Отец ребёнка: Кирилов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кирилов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Ершков Иван
Отец ребёнка: Кирилов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Авдотья Меньшая
Отец ребёнка: Кирилов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кирилов Борис
Отец ребёнка: Кирилов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилов Михаил
Смерть
Между 1834 и 1850