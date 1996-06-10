Улинич Роман Борисович
Место рожденияРоссия, Одесса
Дата рождения30.04.1907
Дата смерти10.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1907
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Каганская) Гита Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: (Фрумкина) Нина Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фрумкина) Нина Марковна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
вики | https://ru.wikipedia.org/wiki/Улинич,_Роман_Бор�
Рождение ребёнка
02.05.1929
Мать ребёнка: (Сапожникова) Мария Константиновна
Смерть
10.06.1996
Россия, Москва