Улинич Роман Борисович 30.04.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улинич Роман Борисович

Место рождения

Россия, Одесса

Дата рождения

30.04.1907

Дата смерти

10.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1907

Отец: Улинич Борис Яковлевич

Мать: (Арендар) Клавдия (Клара) (Хая) Марковна (Градевна)

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улинич Сергей Романович

Мать ребёнка: (Каганская) Гита Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Каганская) Гита Яковлевна

Развод
Неизвестно

Жена: (Фрумкина) Нина Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фрумкина) Нина Марковна

Развод
Неизвестно

Жена: (Сапожникова) Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сапожникова) Мария Константиновна

Упоминание
Неизвестно
вики | https://ru.wikipedia.org/wiki/Улинич,_Роман_Бор�
Рождение ребёнка
02.05.1929

Сын: Улинич Феликс Романович

Мать ребёнка: (Сапожникова) Мария Константиновна

Смерть
10.06.1996
Россия, Москва

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