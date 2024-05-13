Улинич Борис Яковлевич 16.07.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улинич Борис Яковлевич

Место рождения

Россия, с. Будак, Аккерманского уезда, Бессарабская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.07.1885

Дата смерти

20.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, с. Будак, Аккерманского уезда, Бессарабская губерния, Российская империя
Упоминание
Неизвестно
вики | https://ru.wikipedia.org/wiki/Улинич,_Борис_Яко�
Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Улинич Роман Борисович

Мать ребёнка: (Арендар) Клавдия (Клара) (Хая) Марковна (Градевна)

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
10.04.1912

Дочь: (Улинич) Алла Борисовна

Мать ребёнка: (Арендар) Клавдия (Клара) (Хая) Марковна (Градевна)

Россия, Москва
Смерть
20.03.1978
Россия, Москва

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