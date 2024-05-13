Улинич Борис Яковлевич
Место рожденияРоссия, с. Будак, Аккерманского уезда, Бессарабская губерния, Российская империя
Дата рождения16.07.1885
Дата смерти20.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, с. Будак, Аккерманского уезда, Бессарабская губерния, Российская империя
Упоминание
Неизвестно
вики | https://ru.wikipedia.org/wiki/Улинич,_Борис_Яко�
Рождение ребёнка
30.04.1907
Мать ребёнка: (Арендар) Клавдия (Клара) (Хая) Марковна (Градевна)
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
10.04.1912
Дочь: (Улинич) Алла Борисовна
Мать ребёнка: (Арендар) Клавдия (Клара) (Хая) Марковна (Градевна)
Россия, Москва
Смерть
20.03.1978
Россия, Москва