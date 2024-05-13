(Арендар) Клавдия (Клара) (Хая) Марковна (Градевна) 28.09.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Арендар) Клавдия (Клара) (Хая) Марковна (Градевна)

Место рождения

Россия, м.Валегоцулово, Херсонская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

28.08.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, м.Валегоцулово, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Улинич Роман Борисович

Отец ребёнка: Улинич Борис Яковлевич

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
10.04.1912

Дочь: (Улинич) Алла Борисовна

Отец ребёнка: Улинич Борис Яковлевич

Россия, Москва
Смерть
28.08.1971
Россия, Москва

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