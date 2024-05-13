Улинич Феликс Романович 02.05.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улинич Феликс Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1929

Дата смерти

13.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929

Отец: Улинич Роман Борисович

Мать: (Сапожникова) Мария Константиновна

Развод
Неизвестно

Жена: (Соротокина) Нина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улинич Алексей Феликсович

Мать ребёнка: (Соротокина) Нина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соротокина) Нина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Нарышкина) Людмила Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
вики | https://ru.wikipedia.org/wiki/Улинич,_Феликс_Ро�
Рождение ребёнка
12.06.1946

Сын: Оркин Александр Феликсович

Мать ребёнка: (Оркина) Вера Борисовна

Рождение ребёнка
02.02.1970

Сын: Улинич Николай Феликсович

Мать ребёнка: (Соротокина) Нина Матвеевна

Смерть
13.08.1990

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