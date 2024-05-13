Улинич Феликс Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1929
Дата смерти13.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улинич Алексей Феликсович
Мать ребёнка: (Соротокина) Нина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
вики | https://ru.wikipedia.org/wiki/Улинич,_Феликс_Ро�
Рождение ребёнка
12.06.1946
Сын: Оркин Александр Феликсович
Мать ребёнка: (Оркина) Вера Борисовна
Рождение ребёнка
02.02.1970
Сын: Улинич Николай Феликсович
Мать ребёнка: (Соротокина) Нина Матвеевна
Смерть
13.08.1990