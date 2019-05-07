(Соротокина) Нина Матвеевна 01.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Соротокина) Нина Матвеевна

Место рождения

Россия, Дегтярск Свердловской области

Дата рождения

01.01.1935

Дата смерти

07.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Дегтярск Свердловской области
Развод
Неизвестно

Муж: Улинич Феликс Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улинич Алексей Феликсович

Отец ребёнка: Улинич Феликс Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улинич Феликс Романович

Упоминание
Неизвестно
вики | https://ru.wikipedia.org/wiki/Соротокина,_Нина_�
Работа или профессия
Неизвестно
писательница и сценаристка
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва, Троицк Московской области
Рождение ребёнка
02.02.1970

Сын: Улинич Николай Феликсович

Отец ребёнка: Улинич Феликс Романович

Смерть
07.05.2019

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