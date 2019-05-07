(Соротокина) Нина Матвеевна
Место рожденияРоссия, Дегтярск Свердловской области
Дата рождения01.01.1935
Дата смерти07.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Дегтярск Свердловской области
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улинич Алексей Феликсович
Отец ребёнка: Улинич Феликс Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
вики | https://ru.wikipedia.org/wiki/Соротокина,_Нина_�
Работа или профессия
Неизвестно
писательница и сценаристка
Место жительства
Неизвестно
Россия, Москва, Троицк Московской области
Рождение ребёнка
02.02.1970
Сын: Улинич Николай Феликсович
Отец ребёнка: Улинич Феликс Романович
Смерть
07.05.2019