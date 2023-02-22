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Чурсанова Наталья Антоновна

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Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

04.11.1963

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурсанов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1898

Дочь: Хрипушина (Чурсанова) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Чурсанов Ефим Васильевич

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1910

Дочь: Хрипушина (Чурсанова) Федора Ефимовна

Отец ребёнка: Чурсанов Ефим Васильевич

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
04.11.1963
Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

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