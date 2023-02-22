Чурсанова Наталья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти04.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1898
Дочь: Хрипушина (Чурсанова) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Чурсанов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1910
Дочь: Хрипушина (Чурсанова) Федора Ефимовна
Отец ребёнка: Чурсанов Ефим Васильевич
Смерть
04.11.1963