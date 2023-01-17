Чурсанов Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти09.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1898
Дочь: Хрипушина Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Чурсанова Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
25.08.1910
Дочь: Хрипушина Федора Ефимовна
Мать ребёнка: Чурсанова Наталья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1962