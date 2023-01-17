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Чурсанов Ефим Васильевич

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Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

09.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1898

Дочь: Хрипушина Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Чурсанова Наталья Антоновна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1910

Дочь: Хрипушина Федора Ефимовна

Мать ребёнка: Чурсанова Наталья Антоновна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурсанова Наталья Антоновна

Смерть
09.01.1962
Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
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