Ерхан Игорь Петрович
Место рожденияТуркменистан, г. Ашхабад
Дата рождения07.03.1964
Дата смерти05.05.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1964
Отец: Ерхан Петр Васильевич
Мать: Ерхан Анна Васильевна
Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ерхан Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерхан Илья Игоревич
Мать ребёнка: Ерхан Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерхан Наталья
Смерть
05.05.2019
Туркменистан, г. Ашхабад