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Ерхан Игорь Петрович

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Место рождения

Туркменистан, г. Ашхабад

Дата рождения

07.03.1964

Дата смерти

05.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1964

Отец: Ерхан Петр Васильевич

Мать: Ерхан Анна Васильевна

Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерхан Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Ерхан Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерхан Илья Игоревич

Мать ребёнка: Ерхан Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерхан Наталья

Смерть
05.05.2019
Туркменистан, г. Ашхабад
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