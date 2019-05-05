Ерхан Наталья
Место рожденияТуркменистан, г. Ашхабад
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерхан Игорь Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерхан Илья Игоревич
Отец ребёнка: Ерхан Игорь Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерхан Игорь Петрович